События

10:24 27.02.2021

В Республике Корея за первый день вакцинации прививку получили более 18,5 тыс. человек

1 мин читать
В Республике Корея за первый день вакцинации прививку получили более 18,5 тыс. человек

В Республике Корея началась общенациональная кампания вакцинации против COVID-19, и в первый день первую дозу прививки получили более 18,5 тыс. человек, сообщают в субботу южнокорейские СМИ.

"В течение пятницы по меньшей мере 18489 медицинских работников, сотрудников и постояльцев домов престарелых получили вакцину AstraZeneca", - заявил министр по внутренним делам и безопасности Чон Хэ Чхоль.

По его словам, сообщений о конкретных побочных реакциях у пациентов, получивших вакцины, за исключением легких симптомов, таких как головные боли и лихорадка, не было.

Кроме того, в субботу в Сеуле начали вакцинацию и препаратом Pfizer. Первая партия из 58,5 тыс. доз вакцины Pfizer прибыла в Республику Корея в пятницу, а еще 500 тыс. доз ожидаются в начале третьей недели марта.

Всего в стране заразились коронавирусом COVID-19 более 89,3 тыс. человек, скончались - более 1,5 тыс.

Теги: #южкорея #вакцинация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:01 26.02.2021
В Харьковской области военных медиков начали вакцинировать от COVID-19 - ОГА

В Харьковской области военных медиков начали вакцинировать от COVID-19 - ОГА

09:54 26.02.2021
Зарегистрированы первые 7 сообщений об незначительных осложнениях после вакцинации – Ляшко

Зарегистрированы первые 7 сообщений об незначительных осложнениях после вакцинации – Ляшко

09:14 26.02.2021
Вакцинация от COVID-19 началась в Южной Корее

Вакцинация от COVID-19 началась в Южной Корее

01:49 26.02.2021
Байден заявил, что американцам сделано 50 млн прививок от коронавируса за 37 дней его пребывания на посту президента

Байден заявил, что американцам сделано 50 млн прививок от коронавируса за 37 дней его пребывания на посту президента

23:16 25.02.2021
В Украине за сегодня сделали более 1,1 тысячи COVID-прививок – Степанов

В Украине за сегодня сделали более 1,1 тысячи COVID-прививок – Степанов

13:08 25.02.2021
Вакцинация от COVID-19 25 февраля начнется во всех регионах Украины – Ляшко

Вакцинация от COVID-19 25 февраля начнется во всех регионах Украины – Ляшко

12:22 25.02.2021
В Индии медики не хотят прививаться местной вакциной

В Индии медики не хотят прививаться местной вакциной

12:09 25.02.2021
"Батькивщина" разработала законопроект о компенсациях за возможные негативные последствия вакцинации от Covid-19

"Батькивщина" разработала законопроект о компенсациях за возможные негативные последствия вакцинации от Covid-19

11:36 25.02.2021
Во Львовской области первыми вакцину от COVID-19 получат медики областной инфекционной больницы

Во Львовской области первыми вакцину от COVID-19 получат медики областной инфекционной больницы

10:15 25.02.2021
В Киеве стартовал процесс вакцинации от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield)

В Киеве стартовал процесс вакцинации от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield)

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 8 172 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 4 766 человек

Геращенко: Никаких "полицейских кордонов" на Банковой в субботу не будет

Украина вводит санкции против 10 человек из высшего офицерского состава за измену Родине – секретарь СНБО

Данилов: через две недели на заседании СНБО заслушают отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве

Данилов: СНБО поручил Кабмину разработать законопроект о двойном гражданстве, которое нельзя будет использовать в интересах других государств

ПОСЛЕДНЕЕ

Корвет "Винница" станет кораблем-музеем

Украина ждет реакции стран-партнеров и руководства международных организаций на обстрелы 26 февраля – делегация в ТКГ

На горе Поп Иван Черногорский туманно и тихо

Пассажиры с билетами до или из Ивано-Франковской области смогут ехать по графику до 8 марта включительно - УЗ

Число заражений COVID-19 в мире превысило 113,4 млн, число жертв - 2,5 млн

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины

В Украине за сутки 8 172 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 4 766 человек

AstraZeneca планирует разработать новое поколение вакцины к осени текущего года

Канада получила 20 млн доз вакцины от COVID-19

На Львовщине прокуратура расследует факт мошенничества при закупке на сумму почти 1 млн грн школьных парт по программе "Новая украинская школа"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА