В Республике Корея за первый день вакцинации прививку получили более 18,5 тыс. человек

В Республике Корея началась общенациональная кампания вакцинации против COVID-19, и в первый день первую дозу прививки получили более 18,5 тыс. человек, сообщают в субботу южнокорейские СМИ.

"В течение пятницы по меньшей мере 18489 медицинских работников, сотрудников и постояльцев домов престарелых получили вакцину AstraZeneca", - заявил министр по внутренним делам и безопасности Чон Хэ Чхоль.

По его словам, сообщений о конкретных побочных реакциях у пациентов, получивших вакцины, за исключением легких симптомов, таких как головные боли и лихорадка, не было.

Кроме того, в субботу в Сеуле начали вакцинацию и препаратом Pfizer. Первая партия из 58,5 тыс. доз вакцины Pfizer прибыла в Республику Корея в пятницу, а еще 500 тыс. доз ожидаются в начале третьей недели марта.

Всего в стране заразились коронавирусом COVID-19 более 89,3 тыс. человек, скончались - более 1,5 тыс.