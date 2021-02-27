События

09:53 27.02.2021

На горе Поп Иван Черногорский туманно и тихо

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На горе Поп Иван Черногорский туманно и тихо

Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в субботу утром -7°С, туман.

"По состоянию на 9:00 27.02.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 50 м), температура воздуха -7°С, ветер северный, 5 м/с", - говорится в сообщении на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в соцсети Facebook.

В Киеве по состоянию на 09:50 температура воздуха +3°С, облачно.

Теги: #гора_пип_иван #погода
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