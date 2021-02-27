Число заражений COVID-19 в мире превысило 113,4 млн, число жертв - 2,5 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 113 млн 415 тыс. 614, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 517 тыс. 422, выздоровели около 88 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 28 млн 486 тыс. 394 инфицированных COVID-19, зафиксировано 510 тыс. 487 летальных исходов, излечились более 19 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 79 тыс. 979, число скончавшихся - 156 тыс. 825, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрирован 10 млн 455 тыс. 630 заболевший, из них умерли 252 тыс. 835 человек, вылечились более 9,3 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 324,5. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 574 человек, Индии - 113, Бразилии - 1 тыс. 185.