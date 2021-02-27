С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины, потерь нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 27 февраля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из стрелкового оружия", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 26 февраля, наемники четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе - из запрещенного вооружения.

Также сообщается, что Украинская сторона СЦКК неоднократно направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "тишины", но во всех случаях наемники из проигнорировали.

Кроме того, в пятницу подтвердились опасения относительно препятствования российских наемников пересечения контрольно-пропускных пунктов. Так, на КПВВ "Счастье", несмотря на сложную социальную и гуманитарную ситуацию, в которой находятся простые жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, враг не пропустил гуманитарный груз ООН весом примерно 136 тонн (11 грузовиков).

Отмечается, что єтот груз был предназначен для учебных заведений, медицинских учреждений и для социально незащищенных граждан. В настоящее время принимаются меры по повторной доставки груза на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию Украины.