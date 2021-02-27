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07:51 27.02.2021

Канада получила 20 млн доз вакцины от COVID-19

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Канада получила 20 млн доз вакцины от COVID-19

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Канада получила 20 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19, ожидает поставки еще на 2 млн доз в течение нескольких недель.

"Мы получили 20 миллионов доз вакцины AstraZeneca против COVID-19, и, кроме того, теперь мы достигли соглашения с Индийским институтом сыворотки еще на 2 миллиона доз. Ожидается, что наша первая партия из полумиллиона доз прибудет в течение нескольких недель", - написал Трюдо в своем микроблоге твиттер.

"Мы работаем над тем, чтобы получить как можно больше вакцин и как можно быстрее", - отметил Трюдо.

Он также отметил, что "еще десятки миллионов прибудут в период с апреля по июнь".

Теги: #коронавирус #канада #вакцина
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