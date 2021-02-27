На Львовщине прокуратура расследует факт мошенничества при закупке на сумму почти 1 млн грн школьных парт по программе "Новая украинская школа"

Во Львовской области заместителя председателя Червоноградского горсовета и местного предпринимателя подозревают в причастности к зафиксированному факту мошенничества при закупке на сумму почти 1 млн грн школьных парт по программе "Новая украинская школа", сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"Установлено, что в конце 2018г 42-летний предприниматель из Львова выиграл тендер для поставки в рамках программы "Новая украинская школа" более 800 комплектов школьной мебели для учащихся начальных классов общеобразовательных учебных заведений Сокольского района, однако фактически предоставил стулья и парты ненадлежащего качества - непригодны для использования по своему прямому назначению. Учитывая это, их не смогли использовать при обучении учащихся", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 61-летний чиновник в то время работал в должности директора коммунального учреждения "Центр по обслуживанию учреждений образования Сокольского района". Он из-за служебной халатности не убедился в качестве поставленной предпринимателем школьной мебели, чем обеспечил проведение расчета за них в полном объеме и некачественную мебель отправили в более чем 50 учебных заведений района.

В прокуратуре отметили, что сумма причиненного ущерба составила более 934 тыс грн.

Чиновника подозревают по ч.2 ст.367 и ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас заместителю городского головы сообщено о подозрении по ч.2 ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), а предпринимателю - по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Решается вопрос об избрании фигурантам меры предосторожности", - добавили в пресс-службе.