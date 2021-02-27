События

06:26 27.02.2021

В Запорожье СБУ разоблачила чиновников, присвоивших 1,6 грн в работах по благоустройству

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Сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожье задержали чиновников местного горисполкома, которые завышали стоимость договоров по благоустройству города и таким образом присвоили 1,6 млн грн бюджетных средств, сообщил пресс-центр СБУ.

"Чиновники в 2019-2020 году подписали несколько соглашений с представителями аффилированных фирм из Запорожской и Днепропетровской областей. В рамках этих договоров на сумму более 6 млн грн подрядчики должны были провести работы по благоустройству улиц, скверов и парков", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что участники махинации значительно завышали стоимость купленных материалов и присвоили почти 40% бюджетных средств.

В ходе обысков в офисах и помещениях участников схемы правоохранители изъяли компьютеры, бухгалтерскую документацию и другие материалы.

Чиновники подозреваются по ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Теги: #благоустройство #коррупция #запорожье #украина
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