События

03:38 27.02.2021

До 8 марта пассажиры с билетами в Ивано-Франковск и обратно смогут ехать по графику включительно

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До 8 марта пассажиры с билетами в Ивано-Франковск и обратно смогут ехать по графику включительно

До 8 марта пассажиры с билетами в или из Ивано-Франковска смогут ехать по графику включительно, а с 9 марта "Укрзализныця" приостановит продажу билетов на поезда в этом направлении до конца действия усиленного карантина, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Согласно постановлению 154 Кабинета министров Украины от 24 февраля, Укрзализныця с 9 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в регионе", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что до 8 марта поезда в этот регион или из него будут курсировать согласно графику.

Теги: #укрзализныця #продажа #билеты #украина
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