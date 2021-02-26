Геращенко: Никаких "полицейских кордонов" на Банковой в субботу не будет

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявляет, что в субботу в ходе обеспечения правопорядка на акциях возле Офиса президента не будет "кордонов" полиции.

"Завтра полиция сделает все, чтобы не было никаких провокаций. Принято решение, что не будет никаких "кордонов" и митингующие могут свободно, мирно, без оружия митинговать на улице Банковой", - заявил Геращенко в пятницу вечером в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.

При этом он попросил организаторов акции призвать тех, кто будет митинговать, "не проявлять никакого насилия ни к кому".