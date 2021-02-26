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23:05 26.02.2021

Венедиктова: Дело Стерненко политизировано им самим, для снижения накала в обществе следует говорить о другом фигуранте

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Венедиктова: Дело Стерненко политизировано им самим, для снижения накала в обществе следует говорить о другом фигуранте

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что осуждённый за похищение и человека и разбой одесский активист Сергей Стерненко сам политизирует свое дело, а для снижения эмоционального накала следует говорить и о другом осуждённом по этому же преступлению.

В пятницу вечером в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера, комментируя политическую мотивацию "дела Стерненко", Венедиктова сказала: "Да, дело политизировано, но самим подсудимым... Когда я только пришла на пост генпрокурора, сразу началась история противостояния, абсолютно искусственного. Когда в одном из первых своих интервью я сказала о том, какой я вижу перспективу (в деле Стерненко)... Я оперировала фактами, которые мне предоставил курирующий заместитель... Тогда уже ставилась планка на политический заказ, но не со стороны власти", - сказала Венедиктова.

При этом она уточнила, что тогда речь шла о другом эпизоде. "Что касается  этого эпизода (по которому Стерненко вынесен приговор - ИФ), то он 2015 года... В приговоре есть два фигуранта. И если мы хотим снизить эмоциональный накал и политизацию, тогда давайте оставим одного фигуранта с фамилией на С. и возьмём другого фигуранта с фамилией на Д., так как они оба идут по одинаковым статьям, в одном приговоре, одним судьей, один приговор им вынесен", - отметила Венедиктова.

По убеждению генпрокурора, вопрос касается справедливости. "Думаю, всех людей беспокоит справедливость.... Чтобы убрать эмоциональный накал, давайте разбирать дело по фамилии другого фигуранта... Потому что мы не можем сказать... одному "ты свободен", а другому "иди в тюрьму". Люди, это же избирательное правосудие, и это несправедливо",- подытожила генпрокурор.

Теги: #венедиктова #дело #украина #стерненко
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