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22:44 26.02.2021

Венедиктова: Большая часть убытков в деле ПриватБанка будет возмещена

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Венедиктова: Большая часть убытков в деле ПриватБанка будет возмещена

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассчитывает на то, что убытки от незаконного присвоения средств в деле ПриватБанка в перспективе будут возмещены.

В пятницу вечером в эфире "Свободы слова" Савика Шустера, отвечая на вопрос о том, как она видит процессуально перспективу возвращения незаконно присвоенных средств, генпрокурор сказала: "Я вижу (перспективу). Может, на самом деле это будет не так быстро, как нам всем этого хочется, может это будет не вся сумма, которую мы указываем - 5,5 млрд - но большая часть вернётся. Может, потом через компенсации в хозяйственных и гражданских судах мы вернём и остальное, с компенсацией государством".

Она отметила, что процесс идёт и в плоскости уголовной юстиции, и в хозяйственных судах. "Когда мы говорили с министром юстиции, кажется, он называл 400 производств, в которых государство защищает эти активы", - уточнила генпрокурор.

Она резюмировала: " Работа идёт на всех фронтах. И я реально надеюсь, что это будет не только по этому конкретному кейсу (с подозрением), а по всем направлениям".

Теги: #венедиктова #украина #приватбанк #убытки
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