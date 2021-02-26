Венедиктова: в Офисе генпрокурора сейчас нет проектов подозрений от других правоохранительных органов по эпизодам ПриватБанка

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отмечает, что в Офис генпрокурора не поступали проекты подозрений от других органов следствия в рамках расследования дела ПриватБанка.

"На сегодняшний день в Офисе генпрокурора, конкретно у меня, нет никаких других проектов подозрений от органов досудебного расследования", - сказала Венедиктова в пятницу вечером в эфире "Свободы слова" Савика Шустера в контексте темы расследования эпизодов дела ПриватБанка.

Говоря об эпизоде, по которому было предъявлено подозрение бывшему первому заместителю главы правления ПриватБанка Владимиру Яценко, генпрокурор отметила, что назначение экспертизы было определенным риском. "Когда я брала на себя ответственность о назначении экспертизы, я брала на себя ответственность, что дело, может быть, и закрыто", сказала она, добавив, что результаты экспертизы "подтвердили ход расследования".

"Почему подписала подозрение? Потому что были основания, потому взяла и подписала", -сказала она.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли готовятся документы на экстрадицию бизнесмена Игоря Коломойского, генпрокурор сказала: "Я прокурор, не политик, не журналист, я не хочу сейчас играть словами. Я сделаю то, для чего будет достаточно доказательной базы и сегодня вопрос фамилий - не вопрос функционала уголовной юстиции... Будут основания, будут собраны достаточные доказательства - мы это сделаем. На сегодняшний день говорить о том, что кого-то надо откуда-то экстрадировать - для этого должны быть основания".