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20:53 26.02.2021

Зеленский: мы должны обеспечить каждого украинца скоростным интернетом в любой точке страны

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Зеленский: мы должны обеспечить каждого украинца скоростным интернетом в любой точке страны

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с профильными министрами цифровизацию экономики, стратегию развития культуры и спорта на ближайшие годы, сообщает пресс-служба главы государства.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в ходе совещания рассказал Зеленскому о целях, которых его ведомство намерено достичь. В частности, в планах перевод 100% государственных услуг в онлайн. Министр отметил, что к скоростному интернету должны иметь доступ около 95% украинцев, а доля IT-индустрии в экономике должна составлять не менее 10% ВВП.

По словам Федорова, около 500 тыс. украинцев прошли курсы цифровой образования, а к скоростному интернету имеют подключение 2,5 млн человек. В этом году качественным интернетом будет обеспечено около 6,5 тыс. социальных объектов, в том числе больницы и школы. Также будет обеспечен скоростной интернет вдоль основных автотрасс.

"Наша цель - чтобы Украина вошла в топ-20 цифровых стран мира. Для этого должны обеспечить каждого украинца скоростным интернетом в любой точке нашей страны. Наши граждане и бизнес очень охотно воспринимают цифровизацию и открыты для инноваций, а наши IT-специалисты ценятся во всем мире. Поэтому есть все необходимое, чтобы стать крупнейшим в мире хабом для высокотехнологичного производства и стартапов", - подчеркнул Зеленский

Со своей стороны министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что запланирована реализация ряда культурных проектов. По его словам, с помощью государства формируется "экосистема украинского кинопроизводства" и продолжается поддержка библиотек.

Президент Зеленский отметил, что культура должна стать основой для объединения украинского общества как сообщества свободных, ответственных, креативных и счастливых людей.

"А для этого необходимо укреплять нашу национальную идентичность, привлекать граждан к культурным процессам - к художественным событиям и акциям, а также помогать формированию креативного и творческого класса, развитию креативных индустрий", - сказал президент.

Также в ходе совещания президент подчеркнул важность популяризации здорового образа жизни и доступности занятий спортом для воспитания спортивных и патриотических граждан.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт отметил, что для достижения этой цели принимаются меры по созданию доступной спортивной инфраструктуры, начиная от спортивных площадок для граждан и заканчивая большими спорткомплексами.

Теги: #зеленский #цифровизация #спорт
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