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20:28 26.02.2021

ФГИ рассчитывает приватизировать "Центрэнерго" к концу текущего года – замглавы главы ФГИ

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ФГИ рассчитывает приватизировать "Центрэнерго" к концу текущего года – замглавы главы ФГИ

Фонд госимущества Украины рассчитывает осуществить приватизацию вертикально-интегрированной компании (ВИК), созданной на базе ПАО "Центрэнерго" и ряда государственных шахт, до конца 2021 года, сообщил заместитель главы ФГИ Денис Кудин.

"Решением правительства наиболее перспективные шахты будут присоединены к ПАО "Центрэнерго", и уже эта компания станет объектом приватизации. Мы рассчитываем, что приватизация может состояться до конца текущего года", – сказал Кудин на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

По его словам, уже к концу марта специально созданная комиссия завершит анализ 33 шахт, и по его результатам будет приниматься решение, какие из них необходимо присоединить к "Центрэнерго" для создания ВИК.

Кудин отметил, что создание такой компании является абсолютно логичным решением, исходя из того, что две других крупных группы, представляющие теплогенерацию – ДТЭК и "Донбассэнерго" – имеют свою добычу и являются такими ВИК.

"Тем, что "Центрэнерго" не имеет добычи, мы ставим госгенерацию в заведомо невыгодные условия", – разъяснил зампред главы ФГИ, добавив, что "Центрэнерго" является потребителем 90% добываемого госшахтами угля.

По словам главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, для обеспечения конкурсов по продаже "Центрэнерго" и других объектов, ФГИ также рассчитывает на разблокирование парламентом проведения большой приватизации.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 февраля приняла за основу правительственный законопроект №4543, который предлагает разблокировать процесс большой приватизации.

Большая приватизация была приостановлена из-за вступления в силу закона №540-IX от 30 марта 2020 года, который в связи с карантином установил ограничения на проведение приватизации больших объектов - как на подготовку к продаже, так и на сами аукционы. Законопроект №4543 предлагает исключить эту норму.

26 февраля ФГИ полностью сменил руководство ПАО "Центрэнерго" и его дирекцию, назначив и.о.директора компании вместо Александра Корчинского экс-главу НКРЭ Юрия Власенко. ФГИ определил задачей для нового руковдства внедрение обновленной стратегии оптовых продаж электроэнергии, оптимизацию расходов и поставок угольной продукции с увеличением доли поставок из шахт, которые войдут в вертикально интегрированный холдинг, а также выведение компании на приватизацию.

Теги: #электроэнергия #уголь #энергетика
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