Венедиктова заявила о необходимости налаживания диалога с европейскими партнерами для предотвращения ослабления санкционного давления на украинских чиновников времен Януковича

Украина должна использовать все возможные процессуальные и дипломатические инструменты для обеспечения реального диалога с европейскими партнерами, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время совещания с руководителями правоохранительных органов и представителями Кабмина.

"Мы должны обратить внимание европейских коллег на то, что уголовные производства в отношении попавших под санкции лиц расследуются и в этом процессе есть прогресс. В частности, результатом быстрого, полного и беспристрастного расследования должно стать направление обвинительных актов в суд. В то же время, необходимо обеспечить соблюдением права попавших под санкции лиц на эффективное средство правовой защиты", - цитирует генпрокурора пресс-служба Офиса генерального прокурора (ОГПУ) в пятницу.

Отмечается, что в совещании приняли участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

"Участники мероприятия обсудили риски отмены санкций в отношении бывших украинских чиновников и лиц из их окружения, которых в санкционном списке ЕС в 2014 году было 22, а сейчас, по результатам ежегодного пересмотра, в нем осталось меньше половины - 10, а также меры по предотвращению исключению из него отдельных лиц", - подчеркивают в ОГПУ.

Отмечается, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подтвердила наличие сигналов о возможности исключения некоторых лиц из санкционного списка ЕС и заверила, что сейчас идет диалог со странами-участницами для сохранения ограничительных санкций.

В ходе совещания участники договорились о необходимости наработке концепции, которая, будет как защищать интересы государства, так и предоставит необходимые инструменты для работы в этом направлении.