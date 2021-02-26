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20:14 26.02.2021

Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку в непризнании заявленной РФ аннексии Крыма

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Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку в непризнании заявленной РФ аннексии Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание попыток аннексии Россией АР Крым и г.Севастополя.

"Благодарен Джо Байдену за сильный месседж: Крым – это Украина! Вот для чего нужно настоящее стратегическое партнерство. Украинцы высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ. Вместе мы стоим, раздельно – падаем", - написал Зеленский на своей странице в Twitterв пятницу.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не признают и никогда не признают заявленную Россией аннексию Крыма, и будут вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям РФ.

 

Теги: #сша #зеленский #поддержка
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