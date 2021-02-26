Рада 2-5 марта может предусмотреть льготы для "инвестнянь" и уменьшить налогообложение игорного бизнеса - Железняк

Верховная Рада планирует на ближайшей пленарной неделе (2-5 марта) рассмотреть законопроекты о налоговых и таможенных льготах для "инвестнянь", об уменьшении налогообложения игорного бизнеса, а также относительно ужесточения контроля за электронными сигаретами, сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Весна в Раде начнётся со вторника: аграрные расписки 2805-д, налоговые и таможенные льготы для "инвестнянь" (3761, 3762) и может быть один из этапов (типа) реформы судов (3711-д)", - написал парламентарий в своём телеграм-канале.

В среду в повестке дня, по его словам, - законопроекты о "летнем времени" (4201), про энергоэффективность (4507), а также проект постановления о переименовании населенных пунктов.

В четверг, согласно сообщению Железняка, Рада планирует снова рассмотреть законопроекты об обороте оружия, но как прогнозирует депутат, "99%, что все версии просто отправят на доработку".

Кроме того, в четверг возможно рассмотрение законопроектов об уменьшении налогообложения игорного бизнеса (2713-д) и об ужесточении контроля за электронными сигаретами (4212).

"Пятница: уже традиционно - закон про запрет пластиковых пакетов (2051-1)", - уточнил Железняк.

Вместе с тем он ставит под сомнение вероятность проведения внеочередного заседание Верховной Рады относительно тарифов.

"Возможно, неделе добавит интриги, если оппозиция соберёт 150+ голосов на внеочередное заседание по законам о тарифах, но это не точно", - заключил Железняк.