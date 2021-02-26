Коломойский не сможет продвигаться по государственной службе, пока не откажется от иностранного гражданства – секретарь СНБО

Бизнесмен Игорь Коломойский не сможет продвигаться по государственной службе, пока не откажется от всех своих иностранных гражданств, заявил Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Если Игорь Валерьевич будет иметь желание продвигаться на ступени государственной власти, он не сможет этого сделать, не отказавшись от тех гражданств, которые у него есть, кроме украинского, а вы знаете, как он сам говорил, у него не двойное, а тройное гражданство", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, 26 февраля.

Данилов добавил "будет он это делать или нет – личное дело Игоря Валерьевича".