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19:53 26.02.2021

Коломойский не сможет продвигаться по государственной службе, пока не откажется от иностранного гражданства – секретарь СНБО

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Коломойский не сможет продвигаться по государственной службе, пока не откажется от иностранного гражданства – секретарь СНБО

Бизнесмен Игорь Коломойский не сможет продвигаться по государственной службе, пока не откажется от всех своих иностранных гражданств, заявил Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Если Игорь Валерьевич будет иметь желание продвигаться на ступени государственной власти, он не сможет этого сделать, не отказавшись от тех гражданств, которые у него есть, кроме украинского, а вы знаете, как он сам говорил, у него не двойное, а тройное гражданство", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, 26 февраля.

Данилов добавил "будет он это делать или нет – личное дело Игоря Валерьевича".

Теги: #снбо #санкции #коломойский
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