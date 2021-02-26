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19:38 26.02.2021

Украина вводит санкции против 10 человек из высшего офицерского состава за измену Родине – секретарь СНБО

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Украина вводит санкции против 10 человек из высшего офицерского состава за измену Родине – секретарь СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против 10 должностных лиц, которые входят в высший офицерский состав, по причине измены родине, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Сегодня мы рассматривали вопрос относительно тех должностных лиц, которые состояли в высшем офицерском состав, которые предали нашу страну. И было принято решение относительно 10 лиц лишить их всех государственных наград. Они лишены всех званий. Ни одного звания у них больше нет. К ним применен максимальный пул санкций, которое позволяет наше законодательство", - заявил Данилов.

Данилов перечислил граждан, попавших в этот санкционный список. Среди них экс-министр МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.

Полный список: экс-командующий ВМС ВСУ Березовский Денис Валентинович (в прошлом контрадмирал), бывший заместитель начальника управления Госохраны – директор департамента в АРК Шапортов Станислав Владимирович (в прошлом генерал-майор); бывший прокурор Крыма Нянчур Сергей Николаевич (в прошлом генерал-майор института юстиции), Катовский Юрий Александрович (в прошлом в прошлом генерал-майор), экс-глава СБУ Якименко Александр Григорьевич (в прошлом генерал-майор, бывший глава СБУ), Товский Владимир Владимирович (в прошлом генерал-майор), бывший начальник Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Ганжа Сергей Валентинович (в прошлом генерал-майор), бывший первый замкомандующего ВМС ВСУ Елисеев Сергей Станиславович (в прошлом генерал), Шакура Дмитрий Александрович (в прошлом контрадмирал), экс-глава МВД Захарченко Виталий Юрьевич (в прошлом генерал МВД).

По словам Данилова, указанные люди "не находятся на территории Украины, но у них на территории Украины есть собственность и активы, которые после подписания президентом соответствующего указа касательно лишения их государственных наград и медалей, попадут под санкции".

Он также добавил, что "в отношении указанных лиц применён максимальный пул санкций, которое позволяет украинское законодательство".

Теги: #снбо #санкции
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