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19:17 26.02.2021

"Слуга народа" в понедельник проведёт заседание фракции

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"Слуга народа" в понедельник проведёт заседание фракции

Депутатская фракция "Слуга народа" в понедельник, 1 марта, проведет заседание, на котором заслушает доклад о приоритетных законопроектах на 2021 год , а также обсудит важные законодательные инициативы пленарной недели 2-5 марта, сообщает сайт партии.

Как отмечается в сообщении, среди приоритетных - законопроекты о реформировании военкоматов и совершенствования порядка воинского учета призывников (№ 3553), о Службе военного капелланства (№ 4626), о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (№ 3711-д).

Также на заседании фракции планируют рассмотреть проект закона, который исправит существующие технические ошибки в законе об игорном бизнесе и позволит создать комиссию по регулированию азартных игр и запустить процесс выдачи лицензий (№ 4351) и законопроект о налогообложении доходов по организации и проведению азартных игр и лотерей (№ 2713-д).

Теги: #фракция #заседание
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