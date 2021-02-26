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19:16 26.02.2021

Данилов: СНБО поручил Кабмину разработать законопроект о двойном гражданстве, которое нельзя будет использовать в интересах других государств

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Данилов: СНБО поручил Кабмину разработать законопроект о двойном гражданстве, которое нельзя будет использовать в интересах других государств

В течение ближайших двух месяцев Кабинет министров должен разработать проект закона о двойном гражданстве, который поможет недопустить граждан других стран к управлению государством, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Вопрос двойного гражданства является для нашего государства крайне важным. Как вы знаете, мы движемся в сторону цивилизованных государств, позволяющих двойное гражданство. Но для нашей страны есть определенные вызовы, которое связаны с тем, что, в своё время, Российская Федерация использовала этот инструмент… Когда у нас руководитель Службы безопасности Украины, министр внутренних дел, министр обороны, руководитель Генерального штаба были гражданами Российской Федерации. Мы не можем этого допустить в будущем. У нас есть также определенные вызовы в других странах. И мы сегодня приняли решение, что в течение двух месяцев Кабинет министров должен предложить законопроект, который позволит нам четко понимать… тех лиц, у которых есть двойное гражданство", - отметил Данилов во время брифинга в пятницу.

При этом он уточнил, что те граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях и принудительно становятся гражданами другой страны, просто пытаются выжить в сложившихся условиях.

"Когда они (оккупированные территории – ИФ) будут освобождены, я считаю, что все они (жители временно оккупированных территорий – ИФ) откажутся от этих бумажечек, которые им сегодня выдают", - подчеркнул секретарь СНБО.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Данилов сообщил, что законопроект Кабмина должен недопустить граждан других стран к управлению государством.

"Если человек желает быть народным депутатом, если человек желает быть министром, если человек желает работать в органах местного самоуправления, быть депутатом местных, сельских или других советов, мы с вами должны знать, что это гражданин Украины. Если у него есть другое гражданство, он должен сообщить об этом и, перед принятием решения должен отказать от второго гражданства. Он должен быть только гражданином Украины", - отметил Данилов.

Он уточнил, что украинское законодательство предусматривает только одно гражданство.

"Мы понимаем, что мир бурный. Сегодня, с учетом того, что Россия имеет возможность выдавать свои бумажки по любому заказу граждан, которые раньше находились в Советском Союзе, мы, чтобы не поддаваться такой ситуации, которая была у нас во времена Януковича, будем создавать соответствующие инструменты для контроля за этими вещами", - подчеркнул Данилов.

По его словам, законопроект, который Кабмин в течение двух месяцев направит в Верховную Раду, должен помочь создать эти инструменты, позволяющие "верифицировать граждан Украины".

Это, в свою очередь, позволит правоохранителям знать о наличии двойного гражданства у всех граждан Украины, в частности и действующих чиновников и народных депутатов, которым секретарь СНБО посоветовал в ближайшее время отказать от двойного гражданства для того, чтобы "не наражать себя на неприятности".

"Мы внедрим многоуровневую систему верификации по этому вопросу", - заявил Данилов.

Он добавил, что новый законопроект не будет вынуждать украинцев отказываться от двойного гражданства до тех пор, пока они не будут выдвигаться на должности в государственном управлении.

Теги: #снбо #законопроект #двойное_гражданство
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