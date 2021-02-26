ФГИ в понедельник объявит конкурс на должность гендиректора "Центрэнерго"

Фонд госимущества (ФГИ) Украины в понедельник, 1 марта, объявит конкурс на должность генерального директора ПАО "Центрэнерго", сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

"Сегодня (в пятницу – ИФ) мы назначили нового и.о. руководителя предприятия, в понедельник объявим конкурс", – сказал Сенниченко на пресс-конференции в пятницу.

Он разъяснил, что первоначально кандидаты будут отобраны международными агентствами по поиску персонала, затем переданы на рассмотрение конкурсной комиссии при Кабинете министров.

На вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина", почему ФГИ при первой смене руководства "Центрэнерго" летом 2020 года не заменил его дирекцию, Сенниченко ответил, что Фонд не мог этого сделать из-за отсутствия представления на такие действия со стороны руководителя предприятия. При этом он уточнил, что, согласно договоренностям с и.о. гендиректора "Центрэнерго" Александром Корчинским, предложения относительно руководящего состава должны были поступить от него на протяжении двух месяцев после назначения.

"Но у него не получилось", – добавил глава ФГИ.

При этом он сказал, что в пятницу для представления нового руководства пришлось заходить на предприятие при участии правоохранительных органов.

"Когда мы приехали на "Центрэнерго" представлять новое руководство, нам никто не открыл. Мы с полицией, со спецназом туда зашли", – пояснил Сенниченко, уточнив, что охрана ПАО уже сменена.

Вместе с тем Сенниченко отметил, что Корчинскому удалось вывести предприятие из кризиса, достигнув показателей прибыльности по результатам 2020 года в 50-100 млн грн. Кроме того, "Центрэнерго" внесло большой вклад в энергообеспечение Украины во время угольного кризиса. При этом, по его информации, убытки ПАО из-за закупок газа у НАК "Нафтогаз Украины" для включения в работу блоков на этом топливе составили около 500 млн грн.