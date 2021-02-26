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19:03 26.02.2021

Зеленский сменил представителя Украины в подгруппе ТКГ по социально-экономическим вопросам

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Зеленский сменил представителя Украины в подгруппе ТКГ по социально-экономическим вопросам

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) заместителя главы Офиса президента (ОП) Юлию Свириденко, которая была представителем нашей страны в рабочей группе подгруппе по социально-экономическим вопросам, и назначил на её место советника ОП Викторию Страхову.

Соответствующий указ №80/2021 был опубликован на сайте президента в пятницу.

"Ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Страхову Викторию Константиновну - советника Офиса Президента Украины как члена делегации, представителя Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам; вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Юлию Свириденко", - отмечается в документе.

В нем также указано, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #президент #ткг #указ
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