Зеленский отстранил Тупицкого с поста судьи КС с 28 февраля сроком на один месяц – указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля на один месяца.

Соответствующий указ №79/2021 опубликован на сайте главы государства.

"Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного суда Украины по 28 февраля 2021 сроком на один месяц", - сказано в тексте указа от 26 февраля.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

Верховная Рада в ответ создала рабочую группу по выходу из конституционного кризиса, подготовила и поддержала законопроекты №4470, возобновляющий полноценную работу НАПК, и №4471, уточняющий полномочий НАПК в отношении судей, судей КС, направленных на обеспечение соблюдения гарантий их независимости во время административного производства.

Глава КС Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий, а положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Тупицкого о подозрении в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля.

1 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Украины от 29 декабря 2020 года №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" с момента его принятия. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, регистрационный номер дела - № 9901/20/21.

3 февраля Верховный суд отказал в открытии производства по делу №9901/20/21, мотивируя тем, что иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства. Решение истец обжаловал в апелляционном порядке.