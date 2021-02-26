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18:29 26.02.2021

Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили условия перемирия, пострадали десять бойцов ВСУ

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Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили условия перемирия, пострадали десять бойцов ВСУ

В течение прошедших суток российские наемники на Донбассе десять раз нарушили условия режима прекращения огня, в результате чего пострадали десять военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела семь военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще двое военных - боевое травмирование. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка", - сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook в пятницу.

Отмечается, что в районе населенного пункта Пески российские наемники открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов из 120 мм и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Огневая активность врага наблюдалась и недалеко от населенного пункта Луганское. Здесь российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь по нашим позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия", - сообщают в штабе ООС.

Там добавляют, что вблизи Марьинки наемники вели огонь из стрелкового оружия, а в районе Каменки совершили несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

Кроме того, вблизи Невельского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

"На обстрелы вооруженными формированиями Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - отмечают в штабе.

 

Теги: #всу #оос
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