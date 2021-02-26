В Харьковской области военных медиков начали вакцинировать от COVID-19 - ОГА

Сотрудников Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьков) начали вакцинировать от COVID-19.

"18 сотрудников Военно-медицинского клинического центра Северного региона вакцинировали 26 февраля. Среди них - сестринский персонал и врачи, которые работают в инфекционном отделении и непосредственно контактируют с больными", - сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

Прививки медикам делают в пункте вакцинации Харьковской областной клинической больницы.

"В ОКБ создана основная бригада для проведения вакцинации. Она будет заниматься вакцинацией сотрудников самой ОКБ, а также сотрудников больниц областного подчинения, которые работают с пациентами с коронавирусной болезнью. В приемно-диагностическом отделении у нас оборудовано специальное помещение для вакцинации. Там мы проводим осмотр пациентов, вакцинацию, есть кабинет, в котором человек проводит 30 минут после прививки", - сказал генеральный директор областной клинической больницы Владимир Ярош.

По его словам, на данный момент больница получила 150 доз вакцины. В общей в сложности в области уже вакцинировано 60 медработников.

Вакцина CoviShield для проведения первой волны вакцинации была доставлена в регион в ночь на 25 февраля.