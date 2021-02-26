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16:28 26.02.2021

В начале марта украинцы смогут вернутся из Израиля спецрейсом - Посольство

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В начале марта украинцы смогут вернутся из Израиля спецрейсом - Посольство

Украинские граждане, вынужденно пребывающие в Израиле, смогут вернуться домой в начале марта специальным рейсом. Об этом сообщает Посольство Украины в Израиле на своей странице в соцсети Facebook.

«Украина и Израиль достигли договорённости о проведении в начале марта спецрейса по маршруту Киев - Тель-Авив - Киев, который даст возможность гражданам Украины, которые вынужденно находятся в Израиле, вернуться на родину. Точная дата авиарейса и ссылку, по которой все желающие граждане Украины смогут приобрести билет, будут обнародовано в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Кроме того, по просьбе украинской стороны Израиль включил Киев в список 4-х городов, в которые будут направляться спецрейсы для репатриации израильских граждан.

«Мы ожидаем, что граждане Украины также будут иметь дополнительные возможности воспользоваться упомянутыми авиарейсами», - подчеркнули в диппредставительстве.

К переговорному процессу были привлечены МИД Украины, Мининфраструктуры, Госавиаслужба и Посольство.

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Интерфакс-Украина
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