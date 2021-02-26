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15:51 26.02.2021

Таиланд снимает covid-ограничения в курортных провинциях

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Таиланд снимает covid-ограничения в курортных провинциях

Правительство Таиланда расширило список провинций, где улучшается эпидемиологическая обстановка, в него вошли популярные у туристов регионы Пхукет, Лопбури, Чиангмай, Чианграй, Лампанг и Транг, сообщает Туристическое Управление Таиланда.

"Правительство Таиланда сообщило о постепенном снятии карантинных ограничений в связи с улучшением ситуации в стране. Зеленая зона (безопасная) теперь увеличилась с 35 до 54 провинций. В нее вошли такие провинции, как Лопбури, Чиангмай, Чианграй, Лампанг, Пхукет, Транг и другие", - говорится в сообщении.

Здесь к прежнему режиму работы вернулись развлекательные заведения, включая пабы, бары и рестораны. Разрешено проводить музыкальные и танцевальные вечера. Спа и массажные салоны, фитнес-центры и залы для бокса возобновили работу с ограниченным количеством посетителей. В спортивных залах можно вновь проводить соревнования в соответствии со всеми санитарными нормами.

Тайская экономика уже продолжительное время страдает от недостатка международных туристов. Почти весь 2020 год в стране действовал строгий порядок по въезду иностранцев, в результате чего пандемию удалось сдержать, но ряд предприятий туротрасли потерпели крах.

По сообщению газеты Bangkok Post, в 2021 году два наиболее популярных курорта Таиланда, Пхукет и Паттайя, запустили промо-кампании, чтобы вернуть путешественников.

В 2021 году Таиланд готов принять около 10 млн иностранных гостей. Годом ранее туда прибыло 6,7 млн зарубежных путешественников - это значительно меньше, чем в 2019 году (40 млн).

Теги: #туризм #карантин #таиланд
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