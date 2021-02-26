Стерненко не будет просить о помиловании, так как не считает себя виновным – адвокат

Осужденный за похищение и разбой одесский активист Сергей Стерненко не будет просить о помиловании, поскольку не считает себя виновным, кроме того, приговор не вступил в законную силу, заявляет адвокат Маси Найем.

"По амнистии. Во-первых, решение должно вступить в силу, а мы подаём апелляцию. Во-вторых, надо, чтобы Сергей этого захотел. А насколько мне и всем нам известно, версия Сергея в том, что он не виновен, поэтому просить что-то у президента, я уверен, что он не будет", - сказал Найем в пятницу на брифинге в Киеве.

Адвокат отметил, что его подзащитный намерен доказать свою невиновность.

Что касается апелляционной жалобы, то, по словам Найема, у защиты есть месяц для ее подачи.

Как сообщалось, 11 июня 2020 года Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

15 июня Шевченковский районный суд Одессы избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток. 18 декабря прошлого года суд отправил активиста под ночной домашний арест.

Позже Стерненко было также выдвинуто обвинение в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Прокуроры требовали приговорить активиста к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

23 февраля Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича. Срок отбывания наказания - с 23 февраля 2021 года. Кроме того, по решению суда, у активиста конфисковна половина всего принадлежащего ему имущества.