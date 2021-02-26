События

15:07 26.02.2021

Стерненко не будет просить о помиловании, так как не считает себя виновным – адвокат

2 мин читать
Стерненко не будет просить о помиловании, так как не считает себя виновным – адвокат

Осужденный за похищение и разбой одесский активист Сергей Стерненко не будет просить о помиловании, поскольку не считает себя виновным, кроме того, приговор не вступил в законную силу, заявляет адвокат Маси Найем.

"По амнистии. Во-первых, решение должно вступить в силу, а мы подаём апелляцию. Во-вторых, надо, чтобы Сергей этого захотел. А насколько мне и всем нам известно, версия Сергея в том, что он не виновен, поэтому просить что-то у президента, я уверен, что он не будет", - сказал Найем в пятницу на брифинге в Киеве.

Адвокат отметил, что его подзащитный намерен доказать свою невиновность.

Что касается апелляционной жалобы, то, по словам Найема, у защиты есть месяц для ее подачи.

Как сообщалось, 11 июня 2020 года Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

15 июня Шевченковский районный суд Одессы избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток. 18 декабря прошлого года суд отправил активиста под ночной домашний арест.

Позже Стерненко было также выдвинуто обвинение в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Прокуроры требовали приговорить активиста к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

23 февраля Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича. Срок отбывания наказания - с 23 февраля 2021 года. Кроме того, по решению суда, у активиста конфисковна половина всего принадлежащего ему имущества.

Теги: #найем #стерненко #помилование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:30 26.02.2021
Разумков о решении суда по Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ

Разумков о решении суда по Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ

01:20 26.02.2021
Замглавы МВД: полиция не будет использоваться для нападения на протестующих в поддержку Стерненко на Банковой

Замглавы МВД: полиция не будет использоваться для нападения на протестующих в поддержку Стерненко на Банковой

01:13 26.02.2021
Стерненко находится в отдельной камере СИЗО с дополнительными мерами безопасности – адвокат

Стерненко находится в отдельной камере СИЗО с дополнительными мерами безопасности – адвокат

00:46 26.02.2021
Глава СБУ: в ситуации вокруг приговора Стерненко лежит проблема судебной системы

Глава СБУ: в ситуации вокруг приговора Стерненко лежит проблема судебной системы

00:08 26.02.2021
Баканов: при моей каденции Стерненко не был агентом СБУ

Баканов: при моей каденции Стерненко не был агентом СБУ

20:06 24.02.2021
Ряд нардепов от "Слуги народа" требуют перевести Стерненко в Киевское СИЗО, провести прозрачное и публичное судебное разбирательство

Ряд нардепов от "Слуги народа" требуют перевести Стерненко в Киевское СИЗО, провести прозрачное и публичное судебное разбирательство

12:20 24.02.2021
Активист Стерненко находится в Одесском СИЗО до вступления в силу приговора – прокурор

Активист Стерненко находится в Одесском СИЗО до вступления в силу приговора – прокурор

11:48 24.02.2021
Апелляция на приговор Стерненко еще не поступала – прокурор Одесской области

Апелляция на приговор Стерненко еще не поступала – прокурор Одесской области

11:39 24.02.2021
Прокурор Одесской области расценивает акции протеста после приговора Стерненко как давление на суд

Прокурор Одесской области расценивает акции протеста после приговора Стерненко как давление на суд

21:03 23.02.2021
Во Львове около тысячи человек протестовали против приговора Стерненко

Во Львове около тысячи человек протестовали против приговора Стерненко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Передача Подольско-Воскресенского моста "Укравтодору" только отсрочит его достройку – Кличко

СНБО Украины рассмотрит в пятницу проект госстратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя

Список активов Коломойского вне Украины и РФ в 2018г занимал до 18 страниц – суд

Интерпол отказывается разыскивать причастных к преступлениям в Крыму - руководитель прокуратуры АР Крым и г.Севастополь

Зеленский: Крым был сердцем Украины, семь лет назад у нас вырвали сердце

ПОСЛЕДНЕЕ

В начале марта украинцы смогут вернутся из Израиля спецрейсом - Посольство

Таиланд снимает covid-ограничения в курортных провинциях

Вакцины от коронавируса закончились в Эстонии на фоне скачка заболеваемости COVID-19

Суд подтвердил правомерность закрытия полицией дела, где фигурировал Байден - МВД Украины

Передача Подольско-Воскресенского моста "Укравтодору" только отсрочит его достройку – Кличко

СНБО Украины рассмотрит в пятницу проект госстратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя

Список активов Коломойского вне Украины и РФ в 2018г занимал до 18 страниц – суд

Новая администрация США готова к диалогу о санкциях против "Северного потока 2" - СМИ

Интерпол отказывается разыскивать причастных к преступлениям в Крыму - руководитель прокуратуры АР Крым и г.Севастополь

Страны-соседи Украины, помимо Румынии и РФ, вошли в "красную" зону по COVID-19 – Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА