Вакцины от коронавируса закончились в Эстонии на фоне скачка заболеваемости COVID-19

В Эстонии закончились вакцины от коронавируса, в то время как заболеваемость в стране бьет рекорды.

"Вакцины у департамента здоровья на нуле. Нет смысла создавать впечатления, что вакцины где-то застряли. У департамента здоровья их нет, так как на складе они на нуле", - заявил на пресс-конференции в пятницу руководитель департамента здоровья Юллар Ланно (Ullar Lanno).

Он отметил, что вакцин AstraZeneca нет совсем, Pfizer осталось около 1% из поступивших, Modernа - только несколько тысяч доз.

Ланно назвал ситуацию "сверхкритичной".

По его словам, доля позитивных тестов из числа проведенных проб составляет более 18%. "Это означает, что почти каждый пятый человек может быть инфицирован", - считает глава департамента здоровья.

Сложное положение, продолжил он, сложилось и с числом койко-мест для заболевших коронавирусом в больницах. "Все ближе момент, когда плановое лечение станет минимальным или прекратится", - сказал руководитель департамента.

"Сейчас нет смысла прятать голову в песок. Мы все устали, но должны чувствовать ответственность. Любой контакт, которых может быть отменен, должен быть отменен", - призвал Ланно.

В Эстонии второй день подряд устанавливаются антирекорды заболеваемости COVID-19. Так, в четверг было зарегистрировано 1 154 инфицированных, в пятницу 1 204. До этого ежедневные показатели на протяжении двух последних недель составляли из расчета на 100 000 человек 887,75 заболевших.

В то же время вакцинация населения проводится медленными темпами. Так, из населения в 1,3 млн человек, по состоянию на пятницу, было вакцинировано одной дозой вакцины 72 363 человека, курс вакцинации завершен у 31 158 человек.