Суд подтвердил правомерность закрытия полицией дела, где фигурировал Байден - МВД Украины

Украинская полиция правомерно прекратила расследование по делу, где фигурировал нынешний Президент США Джо Байден, суд оказал в жалобе заявителю. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

«Уголовное производство №62020000000000236 было закрыто 23 сентября 2020 года, за несколько месяцев до проведения президентских выборов в США, в связи с отсутствием состава преступления. Полиция закрыла дело на законных основаниях», - подчёркивается в сообщении.

Вместе с тем, заявитель – экс-генпрокурор Виктор Шокин, и его адвокаты э этим решением не согласились.

«Они обратились с жалобой на дознавателя полиции в суд. Детально ознакомившись с материалами производства, 25 февраля 2021 суд вынес свой вердикт: в удовлетворении жалобы отказать (дело №757/42457/20-К)», - отметили в МВД.