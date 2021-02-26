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14:01 26.02.2021

Передача Подольско-Воскресенского моста "Укравтодору" только отсрочит его достройку – Кличко

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Передача Подольско-Воскресенского моста "Укравтодору" только отсрочит его достройку – Кличко

Передача Подольско-Воскресенского моста в управление Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") значительно отсрочит ввод объекта в эксплуатацию, считает мэр Киева Виталий Кличко.

"Воплощение идеи о передаче объекта на баланс "Укравтодора" значительно отсрочит достройку мостового перехода, пока пройдут все бюрократические процедуры, предусмотренные законом. И "Укравтодору" как госструктуре стоит не заниматься манипуляциями и публичными заявлениями, а взять достроить и ввести в эксплуатацию хотя бы Дарницкий мост", – приводит слова мэра прес-служба КГГА.

По его словам, сроки ввода Подольско-Воскресенского моста несколько сдвинулись из-за пандемии, однако объект уже на финальной стадии строительства.

В то же время, отметил Кличко, Дарницкий мост не достроен еще с 2004 года, так как город не имеет права проводить на нем работы, согласно законодательству.

Как сообщалось, ранее "Укравтодор" обратился к КГГА с предложением передачи Подольско-Воскресенского моста на баланс агентства для ускорения строительства и ввода в эксплуатацию.

Теги: #киев #укравтодор #подольский_мост #мост #кличко
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