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13:46 26.02.2021

СНБО Украины рассмотрит в пятницу проект госстратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя

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СНБО Украины рассмотрит в пятницу проект госстратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу, 26 февраля, рассмотрит ряд актуальных вопросов государственной безопасности, сообщает пресс-служба СНБО.

"На заседании в закрытом режиме будет рассмотрен проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь", - говорится в обнародованном в пятницу днем сообщении.

Согласно информации, члены СНБО также обсудят вопросы относительно: "безотлагательных мероприятий по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства; состояния расследования дел о государственной измене, дезертирство и террористическую деятельность, нарушение присяги; а также по применению санкций".

Как сообщалось, 25 февраля в Офисе президента Украины сообщили, что президент Владимир Зеленский собирает 26 февраля заседание СНБО "в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности".

Теги: #крым #снбо
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