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13:33 26.02.2021

Новая администрация США готова к диалогу о санкциях против "Северного потока 2" - СМИ

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Новая администрация США готова к диалогу о санкциях против "Северного потока 2" - СМИ

Новая администрация США готова к обсуждению вопроса о санкциях в отношении "Северного потока 2", сообщает в пятницу газета Handelsblatt.

В распоряжении издания оказался новый отчет правительства США по санкциям, в котором госсекретарь Энтони Блинкен всего лишь перечислил в отчете 18 компаний, которые вышли из проекта из-за санкционных угроз, хотя противники газопровода надеялись на новые санкции. По информации издания, Блинкен готов к внутриполитическим спорам с тем, чтобы разрешить дилемму вокруг газопровода. Он готов и к "переговорам на высоком уровне" с правительством ФРГ.

В свою очередь правительство ФРГ рассматривает четыре варианта развития событий вокруг "Северного потока 2": снабжение трубы механизмом отключения, временную остановку строительства до завершения переговоров, инвестиционная помощь Украине, которая боится быть отрезанной от европейского энергетического рынка, и продолжение строительства, несмотря на все препоны.

Официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер отказалась в пятницу комментировать информацию о переговорах ФРГ и США по этой теме.

"Мы находимся в регулярном контакте, часто эти разговоры конфиденциальны", - сказала она журналистам в Берлине.

Теги: #сша #северный_поток_2 #санкции
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