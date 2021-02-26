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13:28 26.02.2021

Интерпол отказывается разыскивать причастных к преступлениям в Крыму - руководитель прокуратуры АР Крым и г.Севастополь

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Интерпол отказывается разыскивать причастных к преступлениям в Крыму - руководитель прокуратуры АР Крым и г.Севастополь

Интерпол отказывается осуществлять розыск лиц, причастных к преступлениям на территории оккупированного РФ полуострова Крым, заявил руководитель прокуратуры Автономной Респбулики Крым и г.Севастополь Игорь Поночовный.

"Основная проблема, с которой сталкиваемся мы и правоохранительные органы автономии, учитывая ту специфику, в которой мы работаем, это блокирование порядка осуществления специального досудебного расследования. Потому что на данное время криминально-процессуальный кодекс Украины позволяет осуществлять специальное досудебное расследование только относительно лиц, объявленных в международный розыск", - сказал он в ходе телемарафона ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя в пятницу.

Поночовный пояснил, что для того, чтобы суд дал согласие на осуществление специального досудебного расследования, необходимо объявить лицо в международный розыск.

"Во-первых, процедура в национальном законодательстве прописана абсолютно несовершенно, но самой большой проблемой в данном случае является позиция самого Интерпола, который абсолютно под разными причинами и мотивам отказывается осуществлять розыск лиц, которые причастны к тем или иным преступлениям, осуществленным в Крыму. Это касается и военных преступлений, преступлений против основ национальной безопасности, общеуголовных преступлений. То есть абсолютный бойкот любых инициатив по международному розыску преступников, которые осуществили преступления в Крыму, объявленный Интерполом. Неофициально, конечно", - отметил он.

По словам руководителя прокуратуры АР Крым и г.Севастополь, не имея возможности через Интерпол объявить в международный розыск этих лиц, нет возможности получить разрешение на осуществление специального досудебного расследования и заочного осуждения этих лиц.

"На прошлой неделе в Верховной Раде в первом чтении был проголосован законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс по поводу усовершенствования механизмов осуществления специального досудебного расследования, который значительно упрощает бюрократические процедуры и надеемся, что с разблокированием такого механизма эти дела пойдут в суд быстрее и в суде также будут двигаться быстрее", - указал он.

Руководитель прокуратуры Крыма также указал, что по делу об осуждении Ахтема Чийгоза установлено 29 лиц, непосредственно причастных к его преследованию. "Из них уже по 7 людям - направлены в суд с обвинительными актами в порядке специального досудебного расследования. Приговоров, к сожалению, пока нет. Есть трудности в украинских судах со специальным досудебным расследованием и заочным осуждением. Лица, которые непосредственно осуществляли преследование, установлены", - рассказал Поночовный.

Теги: #крым #прокуратура #интерпол
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