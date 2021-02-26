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13:21 26.02.2021

Страны-соседи Украины, помимо Румынии и РФ, вошли в "красную" зону по COVID-19 – Минздрав

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Страны-соседи Украины, помимо Румынии и РФ, вошли в "красную" зону по COVID-19 – Минздрав

Страны-соседи Украины, помимо Румынии и РФ, находятся в "красной" зоне по ситуации с COVID-19, свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения в пятницу.

Из ближайших соседей Украины в "красную" зону, в частности, входят Словакия (526 случаев заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения), Молдова (302), Венгрия (286,5), Польша (226,8), Беларусь (221,8).

В "зеленую" вошли Румыния (171 случаев заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения) и РФ (133).

В "красную" зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (186,4). Всего – 61 страна.

Среди стран "красной" зоны также Чехия, Черногория, Израиль, США, Словения, Латвия, Швеция, Франция, Испания, Нидерланды, Италия, Португалия, Литва, Бельгия, Великобритания, Австрия.

В перечень стран "зеленой" зоны включены, в частности, Болгария, Швейцария, Грузия, Греция, Турция, Германия, Дания, Канада, Норвегия, Япония, Индия, Египет.

Теги: #коронавирус #минздрав
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