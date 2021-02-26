На большей части территории Украины ожидаются небольшие дожди

В ближайшие сутки с северо-запада Европы в Украину переместится более прохладная и влажная воздушная масса: ночью в западных, северных и центральных областях, днем на большей части территории страны небольшие дожди, местами, кроме юга, с мокрым снегом, сообщает Укргидрометцентр

Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем в западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток 1-6° тепла (днем на крайнем западе и юге страны 7-10° тепла).

В Карпатах осадки преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; температура от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве - временами небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-4°, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 февраля самая высокая температура днем была 15,8° в 2008г., самая низкая ночью -22,7° в 1928г.

В воскресенье, 28 февраля, ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в Закарпатье до 8° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

В Киеве в воскресенье ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.