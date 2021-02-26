Суд подтвердил, что украинская полиция на законных основаниях прекратила расследование по делу, где фигурировал Джо Байден – МВД Украины

Суд в Украине отказал экс-генпрокурору страны Виктору Шокину в удовлетворении жалобы на дознавателя полиции, закрывшего в сентябре 2020 года уголовное производство, в котором фигурировал нынешний президент США Джо Байден, сообщает МВД Украины.

"Уголовное производство №62020000000000236 было закрыто 23 сентября 2020г (а это еще за несколько месяцев до проведения выборов президента США) в связи с отсутствием состава преступления. С этим решением не согласился заявитель Виктор Шокин и его адвокаты. Они обратились с жалобой на дознавателя полиции в суд. Детально ознакомившись с материалами производства, 25 февраля 2021г суд вынес свой вердикт: в удовлетворении жалобы ОТКАЗАТЬ (дело №757 / 42457/20-К)", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины в пятницу.

В связи с этим в украинском министерстве вновь подчеркнули: "Полиция закрыла дело на законных основаниях".

Как сообщалось, 27 февраля 2020 года Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена. Причиной давления стало якобы расследование Генпрокуратурой Украины тяжких преступлений в сфере международной коррупции, связанных с деятельностью экс-министра экологии Украины Николая Злочевского и руководителей компании Burisma. Дело было открыто по по ч.2 ст.343.

Адвокат тогдашнего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в ряде интервью заявлял о вмешательстве бывшего вице-президента в украинскую политику и участии в коррупционных делах. В частности, он утверждал, что Шокин был уволен по просьбе Байдена - якобы за то, что разбирался в связях "Burisma" с его сыном Хантером Байденом.

21 мая 2020 года Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора внести в Единый реестр досудебных расследований информацию о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина на посту бывшего генпрокурора Украины.

"Жалобу (адвоката Шокина – ИФ-У) Телешецкого Александра Ивановича в интересах ЛИЦО_1 на бездействие Офиса генерального прокурора, которая заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований после получения заявления об уголовном правонарушении – удовлетворить", - говорится в постановлении суда №757/13 840/20-к, подписанное судьей Сергеем Вовком.

Суд постановил "обязать компетентное лицо на внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований Офиса генерального прокурора, в производстве которого осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве №62020000000000236 от 24.02.2020 года, внести в Едином реестре досудебных расследований к краткому изложению фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 343 УПК Украины по уголовному производству № 62020000000000236 от 24.02.2020 года, сведения о вмешательстве в деятельность бывшего генерального прокурора Украины ЛИЦО_1 - именно гражданина Соединенных Штатов Америки ЛИЦО_5, бывшего вице-президента США".

3 декабря 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что расследуемое Нацполицией Украины дело, в котором фигурировал тогдашний вице-президент США Джо Байден в контексте якобы влияния на экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, закрыто. "Насколько я понимаю, одно дело было закрыто, которое расследовалось Национальной полицией. А другое (дело – ИФ) – нет", - сказала Венедиктова.