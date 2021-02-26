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09:58 26.02.2021

Чтим память тысяч людей, которые храбро протестовали против позорного захвата РФ украинских земель - посол Великобритании

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Чтим память тысяч людей, которые храбро протестовали против позорного захвата РФ украинских земель - посол Великобритании

В День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя посол Великобритании в Украине Мелинда Симммонс заявила, что чтит память тысяч людей, протестовавших против захвата Российской Федерацией украинских земель.

"Сегодня Украина отмечает День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. Мы чтим память тысяч людей, которые храбро протестовали против позорного захвата РФ украинских земель, включая с убитыми, ранеными и преследуемыми за то, что осмелились сказать, что Крым это Украина", - написала Симмонс в своем аккаунте в Twitter в пятницу.

В свою очередь посольство Швейцарии подчеркнуло, что позиция страны относительно аннексии Крыма остается неизменной.

"Позиция Швейцарии остается неизменной: аннексия Крыма Российской Федерацией является актом, противоречащим международному праву и, в частности, принципам суверенитета и территориальной целостности государств", - говорится в сообщении посольства.

 

Теги: #крым #великобритания #симмонс
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