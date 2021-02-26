События

09:28 26.02.2021

Елизавета II рассказала, что перенесла прививку от COVID-19 безболезненно

1 мин читать
Елизавета II рассказала, что перенесла прививку от COVID-19 безболезненно

Королева Великобритании Елизавета II заявила, что процесс вакцинации от коронавируса был для нее абсолютно безболезненным, и призвала всех подданных подумать о других людях и также сделать себе прививку.

"Это было очень быстро... И прививка не причинила совсем никакой боли", - сказала Елизавета II во время видеозвонка с представителями здравоохранения, занимающимися программой вакцинации от COVID-19.

"Когда вы получили вакцину, у вас появляется чувство, что вы защищены, что, я думаю, очень важно", - добавила она.

По словам королевы, нужно "подумать о других людях, а не только о себе" и сделать прививку.

Королева Великобритании также назвала примечательным то, как быстро началась вакцинация и сколько людей смогли уже получить прививку.

Королева Великобритания Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский принц Филипп, вакцинировались от коронавируса COVID-19 в январе.

Теги: #елизавета #великобритания #вакцина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:58 26.02.2021
Чтим память тысяч людей, которые храбро протестовали против позорного захвата РФ украинских земель - посол Великобритании

Чтим память тысяч людей, которые храбро протестовали против позорного захвата РФ украинских земель - посол Великобритании

22:39 25.02.2021
Компания Johnson & Johnson поставит в ЕС 200 млн доз вакцины от COVID-19 до конца года

Компания Johnson & Johnson поставит в ЕС 200 млн доз вакцины от COVID-19 до конца года

21:49 25.02.2021
Лидеры ЕС подтвердили солидарность помочь вакцинами третьим странам, включая страны Восточного партнерства

Лидеры ЕС подтвердили солидарность помочь вакцинами третьим странам, включая страны Восточного партнерства

20:04 25.02.2021
Бахрейн стал первой страной, где одобрили вакцину Johnson&Johnson против COVID-19

Бахрейн стал первой страной, где одобрили вакцину Johnson&Johnson против COVID-19

19:01 25.02.2021
Вакцины являются фактором восстановления экономики ЕС после пандемии - глава Европарламента

Вакцины являются фактором восстановления экономики ЕС после пандемии - глава Европарламента

11:25 25.02.2021
Донецкая область получила вакцину от COVID-19: часть направят военным, 14 тыс. доз получат гражданские

Донецкая область получила вакцину от COVID-19: часть направят военным, 14 тыс. доз получат гражданские

05:42 25.02.2021
Вакцина Pfizer от COVID-19 эффективна на 92% после введения двух доз и на 62% - после первой

Вакцина Pfizer от COVID-19 эффективна на 92% после введения двух доз и на 62% - после первой

02:56 25.02.2021
Moderna отправила на испытания обновленную вакцину против южноафриканского варианта COVID-19

Moderna отправила на испытания обновленную вакцину против южноафриканского варианта COVID-19

22:02 24.02.2021
Зеленский обсудил с Дудой Nord Stream 2 и инициативу Польши о передаче Украине 1,2 млн доз вакцины Astra Zeneca

Зеленский обсудил с Дудой Nord Stream 2 и инициативу Польши о передаче Украине 1,2 млн доз вакцины Astra Zeneca

17:14 24.02.2021
В Харьковской области ожидают поставку 30,4тыс. доз вакцины CoviShield для первой волны вакцинации

В Харьковской области ожидают поставку 30,4тыс. доз вакцины CoviShield для первой волны вакцинации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Красный" уровень эпидопасности начал действовать в Ивано-Франковской области – Ляшко

Суд подтвердил, что украинская полиция на законных основаниях прекратила расследование по делу, где фигурировал Джо Байден – МВД Украины

Чтим память тысяч людей, которые храбро протестовали против позорного захвата РФ украинских земель - посол Великобритании

В Украине за сутки 8 003 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 4 244 человека – Степанов

Зеленский собирает в пятницу СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

"Красный" уровень эпидопасности начал действовать в Ивано-Франковской области – Ляшко

Суд подтвердил, что украинская полиция на законных основаниях прекратила расследование по делу, где фигурировал Джо Байден – МВД Украины

Вакцинация от COVID-19 началась в Южной Корее

Медики ФРГ за сутки зафиксировали почти 10 тыс. новых случаев COVID-19

В Грузии за сутки выявлено 337 случаев заражения COVID-19, скончались 10 человек – Минздрав

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 113 млн, число жертв превысило 2,5 млн - университет Хопкинса

В Украине за сутки 8 003 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 4 244 человека – Степанов

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушали режим тишины, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

В седьмую годовщину после начала оккупации Крыма США призвали РФ прекратить агрессию против Украины – посольство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА