Вакцинация от COVID-19 началась в Южной Корее

Программа вакцинации населения против COVID-19 стартовала в Южной Корее в пятницу, сообщают местные СМИ.

Более 5 тыс. медицинских работников и пациентов в возрасте до 65 лет в учреждениях долгосрочного ухода по всей стране начали получать первые дозы вакцины AstraZeneca в 9 часов.

Всего первые прививки вакцины AstraZeneca должны получить примерно 289 тыс. медицинских работников и пациентов в возрасте до 65 лет в санаториях, медицинских учреждениях и реабилитационных центрах. По данным органов здравоохранения, первые прививки будут завершены в марте.

Первой партии вакцины AstraZeneca достаточно, чтобы обеспечить прививками 785 тыс. человек.

Дозы вакцины AstraZeneca были произведены на местном заводе компанией SK Bioscience Co. в рамках соглашения о производственном партнерстве.

Кроме того, начиная с субботы, первая группа из примерно 55 тыс. медицинских работников больниц для вирусных пациентов получит вакцины Pfizer, которые являются частью глобального проекта Всемирной организации здравоохранения по созданию вакцин COVAX Facility.

Органы здравоохранения планируют завершить прививки первой партией вакцины Pfizer к 20 марта.

Органы здравоохранения также заявили, что правительство предоставит адекватную компенсацию за серьезные побочные или неблагоприятные последствия запланированных прививок. Правительство также покроет расходы на пребывание в больнице и другие виды расходов на лечение.

Южная Корея ранее объявила, что намерена привить 70% своего населения к сентябрю, а коллективный иммунитет здесь, по прогнозам, сформируется к ноябрю.

Между тем, некоторые эксперты в области здравоохранения считают, что для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 90% населения.

Тем временем, недавний опрос общественного мнения, проведенный Корейским Институтом общественного мнения среди 1 тыс.20 человек в возрасте 18 лет и старше, показал, что только 45,8% респондентов готовы сделать прививку "сразу же", когда придет их очередь.

Еще 45,7% ответили, что будут откладывать свои прививки, чтобы "следить за ситуацией" относительно воздействия вакцин, в то время как 5,1% заявили, что полностью откажутся от прививок.

Оставшиеся 3,4% не смогли ответить однозначно.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), в стране, за минувшие сутки зарегистрировано 406 случаев заболевания коронавирусом и четыре летальных исхода. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране за время пандемии достигло 88 тыс. 922, выздоровели 79 тыс. 880, скончались 1 тыс.585 человек.