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09:07 26.02.2021

Медики ФРГ за сутки зафиксировали почти 10 тыс. новых случаев COVID-19

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Медики ФРГ за сутки зафиксировали почти 10 тыс. новых случаев COVID-19

В Германии за минувшие сутки выявили 9,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, передают в пятницу европейские СМИ со ссылкой на данные института Роберта Коха.

Днем ранее этот показатель составил 11,8 тыс. Общее число случаев COVID-19 в ФРГ с начала вспышки коронавируса достигло 2,42 млн.

За прошедшие 24 часа в Германии от последствий коронавируса скончались 394 человека. За время пандемии в стране от COVID-19 умерли 69,5 тыс.

В понедельник сотни тысяч немецких школьников вернулись к учебному процессу в школах, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Большинство учебных заведений ввели меры предосторожности, направленные на снижение вероятности заражения коронавирусом. В ряде школ классы поделили наполовину, а также обязали учащихся носить маски вне учебных аудиторий. В Берлине ученики начальной школы должны будут носить маски и во время занятий. В Саксонии классы поделили на небольшие группы.

Теги: #коронавирус #фрг
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