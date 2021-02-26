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08:34 26.02.2021

Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 113 млн, число жертв превысило 2,5 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 113 млн, число жертв превысило 2,5 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро пятницы составило 112 млн 999 тыс. 297, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 507 тыс. 444, выздоровели около 88 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 28 млн 411 тыс. 273 инфицированных COVID-19, зафиксировано 508 тыс. 114 летальных исходов, излечились более 19 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 63 тыс. 491, число скончавшихся - 156 тыс. 825, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрирован 10 млн 390 тыс. 461 заболевший, из них умерли 251 тыс. 498 человек, вылечились более 9,2 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 323,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 567 человек, Индии - 113, Бразилии - 1 тыс. 178.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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