С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушали режим тишины, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 26 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны российских оккупантов было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Пески противник открывал огонь в сторону наших позиций из стрелкового оружия…Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу.

В штабе ООС также подчеркнули, что за прошедшие сутки, 25 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.

Использовав минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы, российские наемники вели прицельный огонь неподалеку Лебединского, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Желобок, Славное и Пески.

Неподалеку Луганского и Шумов противником использовались станковые противотанковые гранатометы.

"Обо всех фактах нарушений вооруженных формирований РФ сообщено представителем ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/