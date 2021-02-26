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07:32 26.02.2021

В седьмую годовщину после начала оккупации Крыма США призвали РФ прекратить агрессию против Украины – посольство

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В седьмую годовщину после начала оккупации Крыма США призвали РФ прекратить агрессию против Украины – посольство

Посольство США в Украине призвало РФ в седьмую годовщину после начала оккупации Крыма полностью прекратить оккупацию полуострова, освободить всех украинских политических заключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть Украину полный контроль над полуостровом.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Мы также призываем Россию прекратить агрессию на востоке Украины. Санкции США против России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захвата Крыма остаются в силе, пока Россия не изменит курс. США не признают, и никогда не будут признавать заявленную Россией аннексию Крыма", - говорится в сообщении, на официальном сайте посольства в пятницу утром.

В сообщении отмечается, что оккупация и усиление милитаризации Крымского полуострова угрожает общей мировой безопасности.

"Эта оккупация вызвала значительные человеческие потери. Российская оккупационная власть провела жестокую кампанию репрессий против крымских татар, этнических украинцев и представителей других этнических меньшинств и религиозных групп в Крыму. Российская оккупационная власть прибегла к обыскам в мечетях и частных домах, вытеснила с полуострова независимые СМИ и назначила длительные тюремные приговоры тем, кто решился выступить против оккупации. Российские репрессии привели к постоянному страху жителей Крыма, которые не могут свободно жить своей жизнью", - подчеркнули в посольстве США.

Источник: https://ua.usembassy.gov/uk/crimea-is-ukraine-3/

Теги: #крым #сша #украина #посольство
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