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04:58 26.02.2021

Сенатор Макконнелл заявил, что готов поддержать кандидатуру Трампа на пост президента в 2024 году

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Сенатор Макконнелл заявил, что готов поддержать кандидатуру Трампа на пост президента в 2024 году

Лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл заявил, что "безусловно" поддержит Дональда Трампа, если тот победит в номинации на пост президента США от Республиканской партии на выборах 2024 года.

Однако, по его словам, "между сегодняшним днем и 24-м годом многое еще произойдет".

"У меня есть, по крайней мере, четыре члена партии, которые планируют баллотироваться в президенты, плюс губернаторы и другие. Нет никакого конкретного действующего лица, это должна быть открытая гонка и для вас должно стать удовольствием ее освещение", - заявил Макконнелл в эфире телеканала Fox News.

Трамп недавно гневно раскритиковал 17 республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США, которые проголосовали за его импичмент или же осудили его действия, в том числе Макконнелла, который признал Джо Байдена победителем выборов еще в середине декабря.

Трамп заявил тогда, что Республиканская партия никогда не будет пользоваться уважением, если такие лидеры, как Макконнелл, останутся у власти.

В ответ на соответствующий вопрос ведущего сенатор ответил: "Республиканская партия на самом деле находится в очень хорошей форме".

"Мы получили места в Палате представителей, мы выбрали 50 сенаторов-республиканцев, когда все предсказывали, что мы потеряем Сенат", - сказал законодатель.

Теги: #сша #трамп #поддержка #сенатор
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