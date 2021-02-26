На Буковине выявлено 638 новых случаев коронавируса – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 638 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 197 человек, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в четверг инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 25 февраля, за последние сутки 197 человек выздоровели, 44 616 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 53 713 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 980 человека

За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1598 образец.

Источник: https: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/