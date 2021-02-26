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01:49 26.02.2021

Байден заявил, что американцам сделано 50 млн прививок от коронавируса за 37 дней его пребывания на посту президента

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Байден заявил, что американцам сделано 50 млн прививок от коронавируса за 37 дней его пребывания на посту президента

50 млн доз вакцины против COVID-19 получили американские граждане, что опережает график вакцинации населения на несколько недель, объявил в пятницу президент США Джо Байден.

"Сегодня я здесь, чтобы доложить, что мы уже на полпути. Пятьдесят миллионов прививок всего за 37 дней с тех пор, как я стал президентом. Это на несколько недель опережает график, даже с учетом неудач, с которыми мы столкнулись во время недавних зимних штормов", - заявил Байден.

Во время вступления в должность президента Байден определил цель - вакцинировать 100 млн американцев за первые 100 дней.

Он отметил, что "чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее мы победим эту пандемию".

"Мы движемся в правильном направлении, несмотря на беспорядок, который мы унаследовали от предыдущей администрации, которая оставила нас без реального плана вакцинации всех американцев", - подчеркнул президент США.

Тем не менее Байден призвал американцев "не расслабляться".

"Случаи заболевания и госпитализации могут возобновиться по мере появления новых вариантов. Сейчас не время расслабляться. Мы должны следить за своими руками, держаться на расстоянии и (...) носить маски", - сказал он.

По данным университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по числу случаев заболевания COVID-19. За время пандемии здесь зарегистрировано более 28 млн случаев заражения, скончались более 507 тыс. человек.

Теги: #сша #вакцинация #байден
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