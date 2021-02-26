Глава СБУ: в ситуации вокруг приговора Стерненко лежит проблема судебной системы

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подчёркивает, что негативные последствия вынесения приговора одесскому активисту Сергею Стерненко обусловлены проблемами судебной системы Украины.

"Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе",- сказал глава СБУ в четверг вечером в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1.

По словам главы СБУ, "дело Стерненко следует рассматривать в двух аспектах: публичном и исключительно юридическом.

"Если мы строим правовое государство, европейское, то мы в этой дискуссии должны учитывать исключительно юридическую плоскость, иначе мы превратились в страну, в которой правосудие вообще ничего не стоит", - отметил Баканов.

По убеждению главы СБУ, проблема, которая обсуждается сейчас в обществе, лежит не в плоскости правоохранительной системе, а именно в проблемах судов.

"Давайте не забывать: приговор нашего суда, какой бы он ни был, может быть отменён в Европейском суде по правам человека", - добавил Баканов.