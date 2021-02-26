События

00:46 26.02.2021

Глава СБУ: в ситуации вокруг приговора Стерненко лежит проблема судебной системы

1 мин читать
Глава СБУ: в ситуации вокруг приговора Стерненко лежит проблема судебной системы

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подчёркивает, что негативные последствия вынесения приговора одесскому активисту Сергею Стерненко обусловлены проблемами судебной системы Украины.

"Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе",- сказал глава СБУ в четверг вечером  в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1.

По словам главы СБУ, "дело Стерненко следует рассматривать в двух аспектах: публичном и исключительно юридическом.

"Если мы строим правовое государство,  европейское, то мы в этой дискуссии должны учитывать исключительно юридическую плоскость, иначе мы превратились в страну, в которой правосудие вообще ничего не стоит", - отметил Баканов.

По убеждению главы СБУ, проблема, которая обсуждается сейчас в обществе, лежит не в плоскости правоохранительной системе, а именно в проблемах судов.

"Давайте не забывать: приговор нашего суда, какой бы он ни был, может быть отменён в Европейском суде по правам человека", - добавил Баканов.

Теги: #сбу #украина #стерненко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:20 26.02.2021
Замглавы МВД: полиция не будет использоваться для нападения на протестующих в поддержку Стерненко на Банковой

Замглавы МВД: полиция не будет использоваться для нападения на протестующих в поддержку Стерненко на Банковой

01:13 26.02.2021
Стерненко находится в отдельной камере СИЗО с дополнительными мерами безопасности – адвокат

Стерненко находится в отдельной камере СИЗО с дополнительными мерами безопасности – адвокат

00:08 26.02.2021
Баканов: при моей каденции Стерненко не был агентом СБУ

Баканов: при моей каденции Стерненко не был агентом СБУ

23:16 25.02.2021
В Украине за сегодня сделали более 1,1 тысячи COVID-прививок – Степанов

В Украине за сегодня сделали более 1,1 тысячи COVID-прививок – Степанов

18:25 25.02.2021
Ермак: Рассчитываем на рост присутствия компаний из ОАЭ в Украине

Ермак: Рассчитываем на рост присутствия компаний из ОАЭ в Украине

18:04 25.02.2021
Украина ожидает поддержки США в предоставлении ПДЧ - Кулеба

Украина ожидает поддержки США в предоставлении ПДЧ - Кулеба

15:37 25.02.2021
Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Черном море – Зеленский в разговоре со Столтенбергом

Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Черном море – Зеленский в разговоре со Столтенбергом

15:17 25.02.2021
Столтенберг в разговоре с Зеленским отметил, что законопроект о реформировании СБУ ускорит движение в НАТО

Столтенберг в разговоре с Зеленским отметил, что законопроект о реформировании СБУ ускорит движение в НАТО

15:11 25.02.2021
В СБУ изучат обнародованные в интернет-издании записи разговора якобы Медведчука и Суркова

В СБУ изучат обнародованные в интернет-издании записи разговора якобы Медведчука и Суркова

13:08 25.02.2021
Вакцинация от COVID-19 25 февраля начнется во всех регионах Украины – Ляшко

Вакцинация от COVID-19 25 февраля начнется во всех регионах Украины – Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский собирает в пятницу СНБО

Зеленский: Судебная система в нынешнем формате доказала свою непригодность

Президентская чета осмотрела выставку "Леся Украинка: 150 имен"

Никаких обысков в офисе какой-либо партии в четверг полиция Киева не проводит, было задержание автобуса по плану "перехват" - начальник главка

Полиция задержала и обыскала автобус с охранниками рядом с офисом ОПЗЖ, в партии это называют преследованием и запугиванием

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден заявил, что американцам сделано 50 млн прививок от коронавируса за 37 дней его пребывания на посту президента

Оборонные расходы в мире росли в 2020г, несмотря на пандемию - аналитический центр

Европейские лидеры высказались за разработку международного договора о пандемиях

Компания Johnson & Johnson поставит в ЕС 200 млн доз вакцины от COVID-19 до конца года

Зеленский собирает в пятницу СНБО

Лидеры ЕС подтвердили солидарность помочь вакцинами третьим странам, включая страны Восточного партнерства

Представители Киева и Берна обсудили подготовку к проведению в 2022 в Швейцарии Международной конференции по вопросам реформ в Украине

С 28 февраля президент Европейского совета Мишель начнет поездку в страны Восточного партнерства, посетив Молдавию, Грузию и Украину

Зеленский: Судебная система в нынешнем формате доказала свою непригодность

Президентская чета осмотрела выставку "Леся Украинка: 150 имен"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА