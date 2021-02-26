Баканов: при моей каденции Стерненко не был агентом СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявляет, что при его руководстве СБУ осужденный за разбой и похищение одесский активист Сергей Стерненко не был агентом украинской спецслужбы.

"По поводу господина Стерненко, который, возможно, в этом деле как агент СБУ.... возможно ли, что с этим связано такое длительное расследование этого уголовного дела? Я вынужден дать ответ: господин Стерненко при моей каденции не был агентом СБУ и его нет в учётных данных СБУ как агента", - сказал Баканов в эфире "Право на владу" на телеканале 1+1 в четверг вечером.